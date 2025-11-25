Автор рассматривает альтернативный вариант развития топ-менеджмента Apple на ближайшие годы.

Руководители ряда крупных IT-компаний переходят на модель совместного управления. На этом фоне обсуждается, как именно может трансформироваться роль Тима Кука в Apple и почему прямой уход с поста CEO сейчас выглядит маловероятным.

Apple может выбрать структуру с двумя CEO

В последние месяцы сразу несколько компаний объявили о переходе к модели dual-CEO. Spotify сообщила, что основатель и CEO Даниэль Эк в январе покинет должность и станет исполнительным председателем. Его заменят два со-руководителя: Алекс Нурстрём и Густав Сёдерстрём. За неделю до этого Oracle объявила о передаче управления Клэю Магуирку и Майку Сицилии — для Oracle это второй опыт с такой моделью.

Netflix с 2023 года управляют Тед Сарандос и Грег Питерс. У них чёткое распределение зон ответственности: Сарандос ведёт контент, маркетинг и коммуникации, Питерс отвечает за продукт, технологии и операционные направления. Oracle делит руководство между инфраструктурой (Магуирк) и индустриальными приложениями (Сицилия). Spotify разделила продукт и технологии (Сёдерстрём) и коммерческий блок (Нурстрём).

Подобную модель использовали или используют Atlassian, Salesforce, SAP, Workday. Компании идут на эксперимент с ролью CEO и потому, что юридически сама должность не является обязательной. В США публичные компании обязаны обозначить главного исполнительного руководителя, но необязательно называть его CEO — важна функция, а не титул.





Как это связано с Apple

В 2021 году Тим Кук говорил, что «вряд ли» останется CEO ещё десять лет. С тех пор появилось множество прогнозов о его преемнике. Главным кандидатом аналитики всё чаще называют старшего вице-президента по аппаратной инженерии Джона Тёрнуса.

Но ситуация внутри Apple и вокруг неё изменилась. Ключевой фактор — второй срок Дональда Трампа и отношения Apple с администрацией. Кук регулярно появляется с президентом на публичных мероприятиях. Это делает его фигурой, к которой Трамп явно привык обращаться напрямую.

По этой логике маловероятно, что Кук просто передаст управление Тёрнусу и уйдёт. Наиболее вероятный вариант в обычной ситуации — переход Кука в кресло исполнительного председателя. Но нынешние условия далеки от обычных. Даже если Тёрнус возглавит Apple, ожидать, что Трамп будет воспринимать нового руководителя как полного заменителя Кука, сложно. Сам Кук, вероятно, понимает это.

Аргументы в пользу структуры с двумя CEO

Такая модель могла бы сохранить участие Кука во взаимодействии с правительством, в то время как Тёрнус занялся бы операционным управлением и внутренними процессами. Это позволило бы Apple пройти период политической турбулентности, не нарушив управленственную преемственность.

Однако для Тёрнуса такой сценарий был бы непростым. С одной стороны, он получил бы высшую роль. С другой — риск того, что его воспримут как руководителя «не вполне самостоятельного», велик. Кроме того, свобода менять направление компании была бы объективно ограничена присутствием прежнего CEO с тем же титулом.

Для Кука эта модель тоже не идеальна. Формально это будет менее статусная роль, хотя его обязанности по взаимодействию с правительством останутся прежними. Но ключевое — восприятие. На официальных мероприятиях титул CEO выглядит выигрышнее, чем председатель совета директоров.

И хотя совместное руководство не характерно для Apple, многие решения, которые приходится принимать Куку в последний год, не выглядят типичными для компании. На этом фоне dual-CEO может стать компромиссным вариантом на переходный период.