По словам аналитика Джеффа Пу, будущий iPhone 17e получит обновлённую фронтальную камеру. Речь идёт о той же 18-мегапиксельной селфи-камере, которая используется во всей линейке iPhone 17.

Эта камера впервые появилась именно в серии iPhone 17, поэтому довольно необычно, что Apple так быстро решила установить её и в самый доступный смартфон линейки — для компании такой шаг нехарактерен.

Новая камера основана на квадратном сенсоре, что позволяет делать вертикальные и горизонтальные селфи без необходимости поворачивать смартфон.

По данным Пу, iPhone 17e выйдет в середине первого квартала 2026 года, то есть примерно в феврале.

Ещё одним ключевым обновлением станет чип A19, который также установлен в обычном iPhone 17. Таким образом, новый iPhone 17e предложит два крупных улучшения по сравнению с предыдущей моделью.



