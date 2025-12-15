Honor официально объявила о запуске новой линейки смартфонов Win, ориентированной на киберспорт, подтвердив название серии и дату первого публичного мероприятия — 16 декабря.

Компания Honor впервые официально подтвердила существование новой серии смартфонов под названием Win. Бренд опубликовал первый тизер на своей странице в Weibo, тем самым положив конец многомесячным слухам о подготовке отдельной e-sports-линейки. В анонсе также указано, что 16 декабря Honor проведёт коммуникационное мероприятие, посвящённое новым устройствам.

Слоган события звучит как «Exceptional Strength, Born to Win», что подчёркивает акцент на производительности и игровом позиционировании. На опубликованном тизерном изображении весь экран заполнен словом «WIN», что недвусмысленно подтверждает выбранное название серии и её визуальную айдентику.

Серия Win заменит линейку Honor GT

Серия Honor Win придёт на смену линейке Honor GT, которая дебютировала лишь в 2024 году. Смартфон, который ранее ожидался под названием Honor GT 2, теперь, по имеющимся данным, выйдет уже как представитель новой серии Win. Таким образом, бренд GT временно уходит с рынка, уступая место новой киберспортивной концепции.

Ранее в сети уже появлялись рендеры устройств Honor Win, что косвенно подтверждает готовность линейки к скорому запуску. Оба смартфона получили прямоугольный модуль основной камеры, в нижнем правом углу которого размещён логотип Win. Камерный блок включает три сенсора у обеих моделей.





Два смартфона на Snapdragon и аккумулятор на 8500 мА·ч

По слухам, серия будет состоять из двух устройств — Honor Win и Honor Win Pro. Базовая модель Honor Win, как ожидается, выйдет в нескольких цветах, включая бежевый, чёрный, белый и голубой.

Honor Win Pro, согласно утечкам, получит дополнительный встроенный элемент охлаждения, размещённый рядом с верхним модулем камеры, что подчёркивает его ориентацию на длительные игровые сессии.

В аппаратной части Honor Win приписывают процессор Snapdragon 8 Elite, тогда как Honor Win Pro может быть оснащён более производительным Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оба смартфона, по предварительным данным, получат OLED-дисплей с разрешением 1.5K, основную камеру на 50 мегапикселей и аккумулятор ёмкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Honor пока не раскрыла полные технические характеристики новых устройств. Ожидается, что дополнительные детали о серии Win будут обнародованы в рамках мероприятия 16 декабря.