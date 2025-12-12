ZTE представила новый планшет для европейского рынка — пока что только в Польше, но вскоре модель может появиться и в других странах. Новинка получила название ZTE Pad X1102N.

Планшет оснащён 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920×1200 и частотой обновления 90 Гц. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 5 Мп. Аккумулятор ёмкостью 7 670 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 21 Вт. На фоне современных смартфонов с куда более крупными батареями это уже не выглядит впечатляющим.

За производительность отвечает процессор Unisoc T8100 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя. Есть поддержка 5G, четыре динамика и даже разъём 3,5 мм для наушников.

Габариты устройства составляют 257 × 168 × 7,65 мм, масса — 522 г. Планшет работает под управлением Android 15.