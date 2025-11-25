Crocs представила необычную новинку — Xbox Classic Clogs, которые уже поступили в продажу по цене 80 долларов. К ним можно приобрести набор из пяти фирменных Jibbitz-значков за 20 долларов. В набор входят украшения по мотивам Halo, Doom, Fallout, World of Warcraft и Sea of Thieves — их можно закреплять прямо на обуви.

Особенность Xbox Classic Clogs в том, что каждая пара повторяет внешний вид фирменного геймпада Xbox. На верхней части расположены все основные элементы управления: два аналоговых стика, крестовина, четыре кнопки A/B/X/Y, кнопка-гид Xbox, а также клавиши Menu, View и Share. На ремешке размещён логотип Xbox, а на подошве — слово «Xbox» и надписи Player Left и Player Right.

В официальном описании говорится, что модель объединяет форму кроксов и дизайн контроллера Xbox, превращая кнопки и стики в декоративные элементы. Производитель обещает удобную амортизированную стельку, обеспечивающую комфорт во время отдыха или совместной игры.

Это не первый опыт Xbox в создании фирменной обуви, но впервые дизайн делает ноги похожими на контроллеры. Ранее в 2021 году компания совместно с Adidas выпускала кроссовки к 20-летию бренда Xbox. В том же году Sony и Nike представили баскетбольные кроссовки по мотивам PS5 в коллаборации с Полом Джорджем.

Crocs регулярно выпускает модели, вдохновлённые играми. Сейчас в продаже всё ещё доступны варианты, стилизованные под Animal Crossing, Pokémon и Minecraft.



