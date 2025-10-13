Похоже, следующая консольная война может начаться уже через два года. Надежный инсайдер KeplerL2, ранее не раз точно предсказывавший характеристики устройств AMD, заявил на форуме NeoGAF, что Sony планирует выпустить PlayStation 6 в 2027 году.

В обсуждении недавнего видео Sony и AMD, где технический директор PlayStation Марк Черни упомянул, что новая технология появится «в будущем консольном поколении через несколько лет», пользователи начали спорить о сроках выхода PS6. Один из участников предположил, что речь идёт о 2028 годе, но KeplerL2 ответил, что релиз намечен именно на 2027-й — если, конечно, не произойдёт непредвиденных задержек.

В тот же день другой известный инсайдер, Moore’s Law is Dead (MLID), опубликовал видео, где показал чип AMD Magnus APU, который, по его словам, станет основой следующего поколения Xbox. По его данным, Microsoft также нацелена на запуск новой консоли в 2027 году.

«Консоль ориентируется на релиз в 2027-м», — заявил он, добавив, что источники внутри компании подтверждают эти планы. MLID уточнил, что новый Xbox, вероятно, будет представлять собой гибрид консоли и ПК, а не просто очередное поколение классической приставки.

Он отметил, что APU нового Xbox будет мощнее, чем у PS6, но и дороже в производстве — из-за крупного размера, использования технологии bridge dies и увеличенного объёма оперативной памяти. Это позволит устройству не только запускать игры Xbox, но и частично конкурировать с игровыми ПК.





Ранее MLID также утверждал, что Sony готовит портативную версию PlayStation 6 с возможностью подключения к телевизору — аналогично Nintendo Switch.

Пока ни Sony, ни Microsoft не раскрывают официальных деталей о своих новых консолях, однако обе компании подтвердили, что сотрудничают с AMD и уже работают над системами следующего поколения.