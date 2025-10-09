Компания Sony выпустила новое видео с Марком Черни, и оно оказалось действительно важным — как для следующей консоли PlayStation, так и для будущих графических процессоров AMD. В ролике продолжительностью почти девять минут Черни, ведущий архитектор PlayStation 4 и PS5, беседует с Джеком Хуинем, старшим вице-президентом и генеральным менеджером подразделения AMD Computing and Graphics Group. Темой разговора стала совместная разработка под кодовым названием Project Amethyst — набор новых технологий, которые, по словам Черни, «пока существуют только в симуляциях». Эти решения направлены на улучшение производительности при трассировке лучей, апскейлинге и других методах визуализации, основанных на машинном обучении.

Как известно, видеокарты AMD исторически уступали NVIDIA RTX в производительности трассировки лучей. Ранее AMD пыталась компенсировать это более высокой скоростью растеризации, но теперь компания признает, что этот подход больше не работает для современных игр с высокой графической нагрузкой. «Пытаться «взять мощностью» трассировку лучей — путь в никуда», — отметил Хуинь. Решением станет новая архитектура, сочетающая два ключевых аппаратных нововведения: Neural Arrays и Radiance Cores.

В старых GPU AMD вычислительные блоки работали независимо друг от друга — это было эффективно раньше, но современные игры всё чаще используют ресурсоемкие технологии апскейлинга, такие как FSR и собственную систему Sony PSSR, что приводит к потерям эффективности. Neural Arrays должны решить эту проблему, позволив вычислительным блокам взаимодействовать и обмениваться данными.

Хуинь пояснил, что AMD не объединяет весь графический процессор в единую сеть — это было бы слишком сложно, — но теперь чип сможет обрабатывать «крупные фрагменты изображения» за один проход. Это обеспечит заметный прирост производительности в задачах машинного обучения, что, в свою очередь, улучшит качество и скорость апскейлинга, а также точность трассировки лучей. Аналогичные преимущества уже демонстрируют решения NVIDIA с технологией DLSS Ray Reconstruction, которая делает эффекты освещения реалистичнее и повышает FPS.

Radiance Cores — ещё одно нововведение AMD, вдохновленное идеями конкурентов. Эти специализированные блоки аппаратно ускоряют вычисления, связанные с трассировкой и симуляцией света в реальном времени. По словам Хуиня, это совершенно новый подход к рендерингу для AMD. Дополнительным преимуществом станет то, что разгрузка этих задач позволит другим частям GPU быстрее обрабатывать шейдеры и текстуры, повышая общую эффективность работы.





Кроме того, Sony и AMD создают новую систему под названием Universal Compression. Она основана на технологии Delta Color Compression, уже используемой в PS5 и PS5 Pro, и позволит сжимать все данные, проходящие через графический конвейер. Это снизит нагрузку на пропускную способность памяти и может уменьшить энергопотребление консоли.

Черни отметил, что разработка всех этих технологий находится на ранней стадии. Тем не менее, уже сейчас ясно, что Sony и AMD активно ищут пути повышения эффективности рендеринга и улучшения качества изображения. Технологии вроде трассировки глобального освещения способны полностью изменить визуальное восприятие игр, делая их по-настоящему захватывающими. Если Sony и AMD удастся сделать такие эффекты менее ресурсоемкими, это станет большим шагом вперед для всей игровой индустрии.