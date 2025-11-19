Huawei делает ставку на огромные объёмы оперативной памяти в своих новых устройствах. Уже подтверждено, что Mate 80 RS и Mate X7 получат по 20 ГБ ОЗУ. Но компания решила пойти ещё дальше — вместе со смартфонами будет представлен 2-в-1 планшет MatePad Edge с невероятными 24 ГБ оперативной памяти.

Сегодня Huawei официально показала MatePad Edge. Как и ожидалось, планшет поддерживает два режима работы — стандартный планшетный и ноутбучный. Он оснащён крупным 14,2-дюймовым OLED-экраном, который обеспечивает пространство уровня полноценного ПК.

Большинство технических подробностей поступило от инсайдера Digital Chat Station, который раскрыл ключевые характеристики в публикации на Weibo. По его данным, топовая версия MatePad Edge получит 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Планшет будет работать на «ПК-классе» чипсета серии Kirin 9 и оснащён активной системой охлаждения с вентилятором для поддержания стабильной температуры.

Также сообщается о версии Soft Light, которая использует специальный дисплей, уменьшающий блики и нагрузку на глаза.

Клавиатура MatePad Edge поддерживает работу под разными углами, имеет ход клавиш 1,8 мм, трекпад Free Touch с поддержкой распознавания силы нажатия и встроенный порт зарядки 65 Вт. Она также определяет момент переключения между режимами ПК и планшета.





Ранее стало известно, что будет доступна версия на 16/512 ГБ, а выбрать планшет можно будет в цветах Moonlight Silver и Space Gray.

MatePad Edge становится преемником линейки MateBook E, впервые показанной в 2021 году. Тогда устройства серии работали под управлением Windows, включая MateBook E и MateBook E Go (2022). Теперь Huawei отказывается от этого бренда и переводит серию на HarmonyOS. Таким образом, MatePad Edge — первый 2-в-1 планшет Huawei на HarmonyOS.

Устройство выйдет вместе со смартфонами Mate 80 уже 25 ноября.