Компания Philips анонсировала выпуск нового 27-дюймового игрового OLED-монитора Evnia 27M2N6501L, предназначенного для рынков Европы и Великобритании. Этот монитор входит в серию Evnia 6000 и оснащён QD-матрицей третьего поколения, которая используется в современных игровых OLED-дисплеях того же размера.

Монитор имеет разрешение 2560 x 1440, частоту обновления 240 Гц и время отклика от серого к серому 0,3 мс. Яркость достигает 200 нит в SDR и 400 нит в HDR при 10% APL. Панель поддерживает 10-битную глубину цвета и охватывает 98% цветового пространства Adobe RGB, 99% DCI-P3, 147,5% sRGB и 120% NTSC. Philips также заявляет, что значение Delta E ниже 2 для точности цветового пространства sRGB. Коэффициент контрастности составляет 1,5 млн к 1.

Монитор обладает рядом игровых функций. Stark ShadowBoost повышает видимость в темных сценах, Smart Sniper добавляет окно для зуммирования при точном прицеливании, а Smart Crosshair способен менять цвет прицельной марки в зависимости от фона. Технология ClearMR Tier 13000 обеспечивает плавность движения изображений. Встроенная подсветка Ambiglow с искусственным интеллектом подстраивается под происходящее на экране и создаёт эффект объемного свечения со всех трёх сторон. Монитор также поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC через порт DisplayPort.

Что касается интерфейсов, устройство оснащено одним портом DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.1, одним восходящим USB-B 3.2 Gen 1 и двумя нисходящими USB-A 3.2 Gen 1 разъёмами, а также аудиоразъёмом 3,5 мм. Обратите внимание, что в комплект поставки не входит разъём USB Type-C. Для удобства предусмотрена функция MultiView, позволяющая одновременно подключать и отображать изображения с двух источников. Настройка параметров осуществляется через специальное программное обеспечение Evnia Precision Centre.

Подставка позволяет регулировать высоту до 130 миллиметров, а также осуществлять поворот и наклон. Кроме того, монитор поддерживает крепление VESA стандарта 100 на 100 миллиметров. В комплект входят кабели HDMI, DisplayPort, USB и питания.





Что касается стоимости, то в Великобритании цена составляет 399 фунтов стерлингов, в Европе — 499 евро. Поставки начнутся в конце этого месяца в странах Евросоюза, а в Великобританию устройство поступит в продажу в декабре.