Игровое подразделение Philips — бренд Evnia — представило новый 25-дюймовый монитор 25M2N3200U, ориентированный на киберспортсменов и любителей соревновательных игр. Устройство делает ставку на высокую скорость отклика, отзывчивость и широкие возможности настройки. Цена новинки составляет £159.

Монитор оснащен панелью Fast IPS с разрешением Full HD (1920 × 1080). Частота обновления составляет 300 Гц, однако при подключении через DisplayPort её можно разогнать до 310 Гц. При активации функции Smart MBR время отклика снижается до 0,3 мс, что заметно уменьшает размытие движения во время динамичного геймплея.

Evnia 25M2N3200U поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 400, обеспечивая пиковую яркость до 450 нит в HDR-режиме. Цветовой охват составляет 123% sRGB и 91% DCI-P3, что обеспечивает хорошую точность передачи цветов для панели формата Full HD. Контрастность — стандартные 1000:1, а функция SmartContrast автоматически подстраивает контраст в зависимости от отображаемого контента.

Монитор предлагает ряд игровых функций: Smart Crosshair, Stark ShadowBoost и Smart Sniper повышают видимость и точность прицеливания в шутерах и стратегиях. В экранном меню доступны предустановленные режимы для FPS, RTS и гоночных игр, а также два пользовательских профиля, которые можно настроить под свои предпочтения.

Есть поддержка технологии Nvidia G-Sync Compatible, которая синхронизирует частоту обновления экрана с видеокартой, устраняя разрывы изображения и подергивания. Дополнительно Philips предлагает программное обеспечение Evnia Precision Centre, позволяющее настраивать параметры монитора и сохранять персональные профили прямо с компьютера.





Для долгих игровых сессий предусмотрены технологии LowBlue Mode и Flicker-Free, снижающие нагрузку на глаза. Антибликовое покрытие с матовой текстурой (25% рассеивания) и режим EasyRead улучшают читаемость текста.

Подставка поддерживает регулировку по высоте (до 130 мм), наклон (-5°…20°), поворот (±30°) и разворот экрана на 90°. Монитор совместим с креплением VESA 100 × 100 мм, что позволяет использовать его в индивидуальных конфигурациях.

Набор портов включает два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и разъём для наушников. Вес устройства с подставкой составляет 5,03 кг, а габариты при максимальной высоте — 557 × 508 × 239 мм.