Figma добавила в свою платформу новые функции редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, включая удаление и изоляцию объектов, а также расширение изображения.

Компания отмечает, что такие инструменты избавляют от необходимости экспортировать картинки в отдельные приложения для обработки и затем импортировать их обратно. По мнению Figma, генеративные модели, такие как Nano Banana, хорошо подходят для создания изображений, но в большинстве случаев пользователям нужны точные инструменты редактирования без текстовых запросов.

В Figma обновили инструмент «лассо» для выделения объектов. Теперь его можно использовать для удаления элементов, их изоляции и перемещения. При перемещении объект сохраняет визуальные характеристики исходного изображения — фон и цвет. Кроме того, можно выделить объект, чтобы настроить освещение, тени, цвет или фокус.

Компания также внедрила функцию расширения изображения. Она полезна при создании креативов под разные форматы — например, для баннеров на сайт или в мобильных приложениях, когда нужно заполнить фон или детали. Это избавляет от постоянного кадрирования изображения и ручного изменения композиции.

Все инструменты редактирования изображений теперь собраны на отдельной панели, чтобы ими было проще пользоваться. Через неё можно выделять объекты, менять цвет фона, добавлять текст и аннотации. По данным Figma, удаление фона — одно из самых популярных действий, поэтому эта функция вынесена на видное место.





Ранее подобные инструменты уже были доступны у конкурентов вроде Adobe и Canva, и теперь Figma догоняет рынок. Новые функции доступны в Figma Design и Draw, а в следующем году будут внедрены и в других продуктах платформы.