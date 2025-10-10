Платформа для дизайна Figma объявила о сотрудничестве с Google, направленном на внедрение дополнительных функций искусственного интеллекта. Хотя ранее Figma уже создавала собственные инструменты на базе ИИ для разработки приложений, новая интеграция добавит в продукт несколько моделей Google Gemini, чтобы, как отмечает компания, «удовлетворить растущие потребности дизайнеров и их команд».

В рамках партнерства в Figma будут внедрены модели Gemini 2.5 Flash, Gemini 2.0 и Imagen 4. При этом Figma сохранит существующее сотрудничество с Google Cloud.

Модель Gemini 2.5 Flash станет частью процесса редактирования изображений и генерации картинок в Figma. Это позволит 13 миллионам активных пользователей ежемесячно создавать изображения по текстовому запросу и быстро вносить правки с помощью ИИ. По данным компании, тестирование Gemini 2.5 Flash показало 50% снижение задержек при использовании функции «Make Image», что ускоряет рабочие процессы дизайнеров.

Такое партнерство — одно из многих среди ведущих разработчиков искусственного интеллекта, которые стремятся интегрировать свои модели в популярные приложения с широкой аудиторией, чтобы укрепить позиции на рынке. Например, на этой неделе OpenAI объявила, что пользователи ChatGPT теперь могут взаимодействовать с приложениями прямо внутри чата — включая Spotify, Booking.com, Expedia, Coursera, Zillow, Canva и другие. Figma также вошла в этот список, что говорит о том, что соглашение с Google не является эксклюзивным.

Новость о сотрудничестве Figma с Google совпала с презентацией Gemini Enterprise — новой платформы на основе искусственного интеллекта, предназначенной для корпоративных клиентов. Она позволит пользователям общаться с корпоративными документами, данными и приложениями, а инженеры смогут создавать и внедрять собственных ИИ-агентов или использовать уже готовые решения.





Google позиционирует эти инициативы как способ повысить эффективность и упростить рабочие процессы — то, за что компании готовы платить, особенно в условиях, когда именно массовое использование ИИ-платформ приносит основную прибыль. Чтобы подчеркнуть масштаб внедрения, Google отметила, что 65% клиентов Google Cloud уже используют ИИ-продукты компании.

Помимо сделки с Figma, Google также объявила о партнерствах в сфере ИИ с компаниями GAP, Gordon Foods, Klarna, Macquarie Bank, Melexis, Mercedes, Signal Iduna, Valiuz и Virgin Voyages. Среди существующих партнеров, уже использующих технологии Gemini, — Banco BV, Behr, Box, DBS Bank, Deloitte, Deutsche Telekom, FairPrice Group, Министерство энергетики США и другие.