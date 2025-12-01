smartphone displaying the gemini logo placed on top of a newspaper
Google постепенно улучшает приложение Gemini для Android, повышая удобство использования, однако текущая версия по-прежнему не раскрывает всех возможностей модели. Компания признаёт, что интерфейс мобильной и веб-версий нуждается в переработке, и уже занимается этим.

В ответ на сообщение в X о том, что фронтенд Gemini уступает приложению ChatGPT, руководитель продукта Google AI Studio и Gemini API Логан Килпэтрик подтвердил: сейчас компания делает «крупные инвестиции» в пользовательский интерфейс Gemini App UX 2.0.

По словам Килпэтрика, обновлённый интерфейс должен позволить сервису лучше демонстрировать функции модели и упростить доступ к возможностям, которые нужны ежедневно. Он также сообщил, что Google разрабатывает нативное приложение Gemini для macOS.

У ChatGPT уже есть десктопные версии для Windows и macOS, что обеспечивает более удобный доступ и продвинутые функции, включая интеграцию с Notion, Terminal и Apple Notes. Gemini же можно открыть только через браузер, что делает работу менее гибкой. Например, загрузка нескольких файлов в ChatGPT через нативное приложение проходит заметно быстрее, тогда как для Gemini необходим браузер, что усложняет процесс.

По мере того как модели ИИ получают агентные возможности, локальные приложения становятся важнее: они обеспечивают более тесную работу с файлами на устройстве и интеграцию с установленными программами. Судя по текущим заявлениям, команда Gemini это понимает и уже работает над нативным клиентом для macOS. Сроки выпуска пока не объявлены, однако частота обновлений Gemini позволяет ожидать релиз в обозримом будущем.


Google создаёт мобильное приложение для AI Studio

Google также разрабатывает отдельное приложение Google AI Studio для iOS и Android под рабочим названием Build Anything.

Амар Реши, руководитель продукта и дизайна Google AI Studio, отметил, что до релиза приложения может пройти некоторое время. Тем не менее пользователи, активно работающие в AI Studio, смогут продолжать работу над проектами и «кодинг-сессиями» в мобильном формате.

