Figma анонсировала сразу несколько новых функций, включая ИИ-инструменты для генерации сайтов и веб-приложений, возможности массового создания маркетинговых материалов и новый редактор векторной графики. Компания усиливает конкуренцию с такими игроками, как Canva, Adobe, Wix и Replit.

Figma Sites: от прототипа к полноценному сайту

Главной новинкой стал инструмент Figma Sites, который позволяет создавать и публиковать сайты напрямую из дизайна. Раньше дизайнеры ограничивались прототипами, теперь же они могут сразу перейти к финальной версии. Сайт можно редактировать без необходимости повторно запускать ИИ — редактор работает в реальном времени.

Среди возможностей — анимации, переходы, эффекты прокрутки и адаптивность под разные устройства. Также Figma добавит CMS-функции: пользователи смогут создавать и редактировать посты прямо в интерфейсе блога, управлять обложками, ссылками и другими элементами.

Для интерактивных вставок, например, биржевых тикеров, можно использовать пользовательский код или сгенерировать его с помощью ИИ.

Figma Make: ИИ для создания веб-приложений и прототипов

Платформа Figma Make больше ориентирована на быстрое создание приложений и идей. Пользователи вводят запрос — и получают прототип. Всё работает в режиме реального времени, и участники команды могут вносить правки или добавлять функциональность, включая модификации кода для разработчиков.

Можно также генерировать небольшие интерактивные элементы — например, часы — и внедрять их в будущие сайты через Figma Sites.

“Мы хотим позволить создавать прототипы с высокой точностью, — объясняет Юки Ямашита, директор по продукту Figma. — Make помогает оценить жизнеспособность идеи, а Sites — реализовать финальную версию сайта”.

Новый инструментарий для маркетологов и дизайнеров

Figma также представила Figma Buzz — решение для маркетологов. С его помощью можно использовать брендовые шаблоны от дизайнеров, добавлять ИИ-изображения и массово генерировать активы на основе данных, например, из таблиц.

Кроме того, запускается Figma Draw — новый векторный редактор. В нём появились функции рисования кистью, наложения текстур, текст по кривой, лассо-выделение, мультиобработка векторов и другие опции. Это устраняет необходимость экспортировать векторные элементы в сторонние редакторы.

Figma усиливает конкуренцию с Adobe и Canva

Хотя Figma отрицает прямую конкуренцию с Adobe и Canva, новые функции говорят об обратном. Особенно с учётом того, что ранее компания запустила Figma Slides для создания презентаций и предлагает Dev Mode для разработчиков.

Для всех новинок Figma объявила тариф Content Seat — за $8 в месяц он включает доступ к Buzz, Slides, FigJam и CMS для Sites.