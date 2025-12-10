Ожидается, что Google представит Pixel 10a в начале 2026 года, и благодаря сертификации Verizon, опубликованной инсайдером Эваном Блассом, стали известны дополнительные характеристики устройства. Ранее сообщалось, что смартфон сохранит дизайн прошлой модели, и теперь подтверждается, что основные параметры также останутся без изменений.

Pixel 10a будет оснащён 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В вырезе под экраном расположится фронтальная камера на 13 Мп. На задней панели останется знакомая двойная камера — основной сенсор на 48 Мп с диафрагмой f/1.7 и ультраширокоугольный модуль на 13 Мп с апертурой f/2.2.

Сертификация подтверждает наличие 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища в базовой версии. Ёмкость аккумулятора составит 5 100 мА·ч, при этом зарядка, вероятно, останется на уровне 23 Вт.

В документе не упоминается процессор, однако ранние данные от сентября указывают, что Pixel 10a снова получит чип Tensor G4, который уже используется в модели Pixel 9a.