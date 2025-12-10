Adobe продолжает усиливать стратегию привлечения пользователей в свою экосистему за счет искусственного интеллекта. Компания сообщила, что добавляет функции из Photoshop, Express и Acrobat в ChatGPT, позволяя пользователям обращаться к чату для редактирования изображений, изменения PDF-файлов или анимации элементов.

Теперь можно попросить ChatGPT использовать Photoshop для исправления отдельных частей изображения, удаления или размытия фона, регулировки экспозиции, яркости и контраста, а также применения различных эффектов. Чат также предложит изменить интенсивность эффектов с помощью встроенных ползунков.

Благодаря поддержке Adobe Express пользователи могут просить ChatGPT доставать готовые шаблоны из библиотеки, создавать тематические дизайны, анимировать элементы и вносить правки в макеты.

Инструменты Acrobat позволяют через ChatGPT объединять PDF-файлы, редактировать или извлекать текст и таблицы и выполнять другие действия.

При необходимости можно перейти к работе в самих приложениях Adobe, чтобы завершить задачу вручную или использовать функции, недоступные в интерфейсе ChatGPT.

Adobe заявляет, что новые возможности доступны глобально. Функции всех трёх приложений работают в настольной версии ChatGPT, на вебе и в приложении для iOS. На Android пока поддерживается только Adobe Express, однако вскоре появится поддержка Photoshop и остальных инструментов.





В этом году Adobe активно развивает ИИ-инструменты. В октябре компания выпустила AI-ассистентов для Express и Photoshop и показала проект кросс-платформенного помощника под названием Project Moonlight.

Пока неизвестно, есть ли у OpenAI и Adobe соглашение о разделении доходов.

Поддержка сторонних приложений в ChatGPT появилась в октябре — первыми стали Canva, Spotify, Expedia и Figma. Теперь перед компаниями стоит задача убедить пользователей выбирать именно их сервисы внутри ChatGPT. Например, через чат можно редактировать изображения как в Canva, так и в Photoshop, и если пользователь не работает ни с одной из платформ, предпочтений у него может не быть.