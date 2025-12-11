Спустя более четырёх месяцев после первого анонса AYANEO наконец раскрыла дизайн своего нового смартфона. Как и ожидалось, устройство представляет собой современную интерпретацию Sony Ericsson Xperia Play — как в визуальном стиле, так и в названии.

AYANEO Pocket PLAY получил классическую слайдер-конструкцию, которая сразу отправляет в 2011 год. Хотя за последние годы на рынке появлялись устройства со схожими механизмами — например, ANBERNIC RG Slide или магнитный контроллер MCON — Pocket PLAY стал первым игровым смартфоном-слайдером почти за 15 лет.

Под подвижной частью скрываются D-pad, набор кнопок и две сенсорные панели. В AYANEO называют их «умными тачпадами» и планируют использовать аналогичную технологию в будущей портативной консоли Pocket VERT. Контроллер оснащён фирменной кнопкой AYANEO, что указывает на поддержку программных функций, характерных для игровых устройств бренда. Также видна кнопка для вызова меню приложений и ещё одна — с неизвестным назначением. Её стрелка направлена вниз-вправо, что может намекать на режим картинка-в-картинке.

В остальном это минималистичный, но современный смартфон. На задней панели расположены две камеры без выступающего блока. На верхнем торце — четыре плечевые кнопки, между которыми находятся кнопки питания и регулировки громкости. Порт USB-C расположен снизу, что может усложнить игру при подключении зарядки.

По обе стороны корпуса имеются отверстия, вероятно для стереодинамиков, хотя во время игры их могут перекрывать ладони. Ещё одна пара отверстий указывает на наличие активного охлаждения — крайне редкого для смартфонов.





Глава AYANEO Артур Чжан ранее намекал, что устройство не получит топовый чипсет, что практически исключает Snapdragon 8 Elite и старше. Полные характеристики пока не раскрываются.

В представленном видео показаны две расцветки: бело-серебристая и чёрная. Белая модель напоминает PSP Go, но при этом сохраняет фирменную минималистичную эстетику AYANEO. Pocket PLAY входит в линейку REMAKE Retro, объединяющую современные технологии и дизайн классических устройств.

Характеристики, цена и дата выхода Pocket PLAY пока неизвестны. Открыта страница предварительного запуска на Kickstarter — желающие могут подписаться на уведомления. Это первый случай, когда AYANEO использует Kickstarter вместо Indiegogo, вероятно из-за недавних изменений в политике последней, которые задержали поставки ряда проектов.