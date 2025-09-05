Компания Philips Hue на выставке IFA в Берлине анонсировала самое масштабное обновление в своей истории. В линейку вошли доступные умные лампы, новая версия моста Hue Bridge Pro, обновлённые светодиодные ленты, поддержка стандарта Matter-over-Thread, а также новые устройства из серии Hue Secure, включая дверной звонок с камерой и улучшенную камеру наблюдения. Большая часть новинок уже доступна для покупки.

Hue Bridge Pro: первое обновление за 10 лет

Philips Hue выпустила третье поколение центрального хаба для своей Zigbee-экосистемы. Hue Bridge Pro оценён в $98,99 (€89,99) и стал первым обновлением моста за последние 10 лет.





Новый Bridge получил переработанный дизайн в чёрном корпусе, более быстрый процессор, увеличенный объём памяти и расширенную ёмкость: до 150 ламп и 50 аксессуаров (мягкий лимит). Это в три раза больше по сравнению с предыдущей версией V2, которая при этом остаётся в продаже.

Среди новых функций — хранение до 500 световых сцен, более высокая скорость отклика и технология Hue Chip Pro. Последняя позволяет использовать режим Hue MotionAware: лампы превращаются в датчики движения, обеспечивая автоматическое включение света и дополнительные функции безопасности.





Bridge Pro впервые получил поддержку Wi-Fi (2,4 ГГц), поэтому устройство больше не нужно подключать напрямую к роутеру. Для перехода с прежней версии доступен инструмент миграции, позволяющий перенести все настройки за несколько кликов. До конца года компания обещает добавить поддержку объединения нескольких мостов в один Bridge Pro.

Доступные лампы Hue Essentials

Philips Hue, известная как премиальный производитель, представила бюджетную линейку Hue Essentials. Она рассчитана на новичков в умном доме и включает:





лампы A19 — $24,99 за штуку или $60 за набор из четырёх;

споты GU10 — $24,99 за штуку или $60 за набор из четырёх;

светильники BR30 — $24,99 за штуку или $40 за комплект из двух;

RGB-лента Essential Strip Light — $59,99 за 5 метров и $99,99 за 10 метров;

гибкая неоновая лента Essential Flex Strip Light — $99,99 за 5 метров и $169,99 за 10 метров.

Минимальная цена лампы в мультипаке — $15. Все устройства поддерживают Hue Bridge (V2 и Pro) и обладают основным набором функций умного света, но уступают старшей линейке по характеристикам: не могут диммироваться так же глубоко, имеют более узкий диапазон белого света (2200–6500K) и упрощённое качество цветов.

Лампы Essentials (кроме лент) оснащены чипом нового поколения с поддержкой Matter-over-Thread. Это значит, что их можно напрямую подключать к Apple Home, Amazon Alexa и другим платформам Matter, без обязательного использования моста.





Новые флагманские лампы

Обновление затронуло и старшую линейку Philips Hue A19. Новая модель на 40 % энергоэффективнее предшественников и поддерживает диммирование до 0,2 %. Цветные версии оснащены технологией ChromaSync для максимально точной цветопередачи.

Все новые лампы Philips Hue оснащаются чипом с Matter-over-Thread, что позволяет подключать их напрямую к любой платформе Matter. Цены начинаются от $15,99 за белую лампу, $44,99 за белую с регулировкой оттенков и $59,99 за белую и цветную версию.

Старые модели ламп Matter-over-Thread поддерживать не будут. Bridge Pro также не работает с Thread, но может подключать старые лампы к Matter через мост V2 или Pro.

Светодиодные ленты: от Essentials до OmniGlow

Philips Hue расширила линейку светодиодных лент до семи моделей. Главная новинка — флагманская OmniGlow, которую в компании называют «лучшей лентой Hue за всё время».

OmniGlow получила технологию CSP, устраняющую эффект точечной засветки. На каждый квадратный сантиметр приходится 170 мини-светодиодов. Лента способна диммироваться до 0,5 % и выдавать до 4500 люмен.

Дополнительно представлены:

Hue Flux Strip Light — от $69,99 за 3 метра и $99,99 за 5 метров;

Hue Flux Ultra Bright — до 6000 люмен, цена от €99,99 (в США позже);

Hue Flux Outdoor — от €149,99;

Hue Neon Outdoor — $149,99;

Hue Essential Strip Light;

Hue Essential Flex Strip Light.

Для новых лент Philips предлагает аксессуары: угловые соединители, удлинители до 20 м и кабели. Все модели, кроме Essentials, поддерживают ChromaSync и работают по Zigbee и Bluetooth.

Новинки для улицы

Линейка Festavia пополнилась постоянными уличными светильниками и гирляндами.

Festavia Globe String Lights — от $159,99, поддержка цветного и регулируемого белого света;

Festavia Permanent Lights — от $119,99, рассчитаны на постоянную установку, например, вдоль крыши.

Итог

Philips Hue представила крупнейшее обновление за всю историю, сделав ставку на новые форматы освещения, расширенные возможности управления и снижение цены для привлечения новых пользователей. Это ответ на растущую конкуренцию в сегменте умного освещения.