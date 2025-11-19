Google официально запускает Gemini 3 — своё новое и самое продвинутое поколение ИИ-моделей, призванное заменить Gemini 2.5, представленный весной на Google I/O.

Gemini 3 начинает развёртываться в AI Mode внутри Google Search (для подписчиков Google AI Pro и AI Ultra), а также в приложении Gemini — для всех пользователей. Генеральный директор Sundar Pichai отметил, что модель теперь «куда лучше понимает контекст и намерение запроса, поэтому пользователю нужно меньше уточнений».

По данным Google, Gemini 3 — «лучший в мире мультимодальный ИИ», обеспечивающий более глубокое понимание информации и более богатые визуализации. Первым выходит Gemini 3 Pro в статусе «предпросмотра». За ним последует Gemini 3 Deep Think, который сейчас проходит тестирование специалистами по безопасности. Затем он станет доступен подписчикам AI Ultra.

Компания утверждает, что Gemini 3 Pro «существенно превосходит» Gemini 2.5 Pro по всем ключевым AI-бенчмаркам. Модель даёт более точные, продуманные и прямые ответы, избегая шаблонности. Deep Think в свою очередь показывает ещё более высокие результаты, но работает медленнее из-за увеличенной глубины рассуждений.

Gemini 3 изначально создавался как модель, способная бесшовно комбинировать данные из разных источников — текста, изображений, видео, аудио и кода, что улучшает возможности обучения и анализа.





Google также заявляет, что это самый защищённый ИИ в её истории. Он прошёл «самый масштабный набор проверок безопасности» среди всех моделей Google. Gemini 3 демонстрирует сниженный уровень поддакивания, устойчивость к prompt-атакам и улучшенную защиту от злоупотреблений, включая попытки кибератак.