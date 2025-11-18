Poco официально поделилась характеристиками процессоров для своих будущих смартфонов F8 Ultra и F8 Pro, которые дебютируют на глобальном рынке 26 ноября.
Компания подтвердила, что Poco F8 Ultra получит топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Младшая модель Poco F8 Pro будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite.
Помимо этого, F8 Ultra оснастят отдельным чипом VisionBoost D8, который отвечает за улучшенную детализацию изображения и работу функции AI Super Resolution.
Ранее Poco также продемонстрировала дизайн новинок. Внешне устройства напоминают Redmi K90 и K90 Pro Max. Флагман F8 Ultra дополнительно получит аудиосистему формата 2.1: помимо основных динамиков, на задней панели расположен отдельный сабвуфер, а звук настроен компанией Bose.