О сайте



itzine – сайт о гаджетах, технике и технологиях. Все интересные новости, обзоры, статьи, авторские колонки и репортажи. Пишем про все новинки и Илона Маска. Возрастное ограничение: 18+. Продолжая пользоваться сайтом вы подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет. itzine – сайт о гаджетах, технике и технологиях. Все интересные новости, обзоры, статьи, авторские колонки и репортажи. Пишем про все новинки и Илона Маска. Возрастное ограничение: 18+. Продолжая пользоваться сайтом вы подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-74791 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21 января 2019 года в г. Москва. Все права защищены © 2015–2025