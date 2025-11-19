Технология ИИ-масштабирования от AMD скоро станет доступна. Во вторник компания объявила о предстоящем релизе новой технологии под названием FSR “Redstone” — своего ответа на NVIDIA DLSS.

Масштабирование остаётся важным аспектом при сравнении графических процессоров NVIDIA и AMD. Несмотря на большие прогрессы в FSR 5, технология DLSS по-прежнему занимает лидирующие позиции почти по всем параметрам. AMD надеется, что Redstone поможет сократить этот разрыв.

Компания не раскрывает все подробности, но известно, что Redstone предложит улучшенное ИИ-усиление масштаба, генерацию кадров, основанную на искусственном интеллекте, а также технологию регенерации лучей и кэширование излучения. Как отмечает PC Gamer, функции регенерации лучей Redstone уже интегрированы в игру Call of Duty: Black Ops 7.

Немного сбивает с толку то, что AMD также заявила, что Redstone может работать на видеокартах Nvidia, поскольку разработан с использованием кода из проекта ROCm, известного как AMD ML2CODE (Machine Learning to Code). Таким образом, технология нейронного рендеринга FSR Redstone может быть «конвертирована» в код вычислительного шейдера. «Это означает, что ядро ​​нейронного рендеринга FSR Redstone может работать и на видеокартах других компаний», — заявил Крис Холл, старший директор по разработке программного обеспечения и руководитель проекта ROCm в AMD.

AMD активно продвигает новую технологию как ключевое преимущество своих видеокарт серии RDNA 4. Новинки, такие как серия Radeon RX 9070, — одни из самых мощных за последние годы. Если AMD сможет успешно реализовать и внедрить Redstone, даже более недорогие модели вроде Radeon RX 9060 XT могут стать очень привлекательными для покупателей.



