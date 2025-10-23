Компания AMD официально представила новый графический ускоритель Radeon AI PRO R9700 — видеокарту, созданную специально для задач искусственного интеллекта и работы с крупными языковыми моделями (LLM). Новинка станет конкурентом Nvidia RTX 5090, предлагая впечатляющую производительность при почти вдвое меньшем энергопотреблении и более доступной цене — $1 299.

Рынок GPU сегодня находится под почти полным контролем Nvidia, но AMD намерена вернуть себе часть внимания профессионалов и энтузиастов. Radeon AI PRO R9700 основан на архитектуре RDNA 4 — той же, что используется в игровых видеокартах серии RX 9000. Карта получила 64 блока трассировки лучей (Ray Accelerators), 128 ИИ-ускорителей, 4 096 потоковых процессоров и 64 вычислительных блока. Пиковая производительность в операциях FP32 достигает 47,8 терафлопс при максимальной частоте 2 920 МГц.

Видеокарта оснащена 32 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 640 ГБ/с и тепловым пакетом 300 Вт — ровно вдвое меньше, чем у RTX 5090. При этом Radeon AI PRO R9700 предлагает поддержку форматов FP8, INT8 и INT4, что делает её подходящей для квантованных моделей и задач локального инференса.

Для домашних лабораторий и небольших серверов это особенно важно — видеокарте достаточно блока питания на 750 Вт, что делает её удобной для компактных систем без дорогостоящего серверного оборудования. Питание подаётся через один разъём 12V-2×6, поэтому пользователям стоит лишь убедиться в надёжности подключения.

В сравнении с предыдущими профессиональными решениями AMD, такими как Radeon PRO W6800, новинка предлагает заметно более высокую пропускную способность, улучшенную поддержку вычислений и прирост производительности — при этом энергопотребление выросло всего на 50 Вт.





AMD начнёт продажи Radeon AI PRO R9700 в понедельник, 27 октября, по цене $1 299. Для тех, кто ищет энергоэффективное и открытое решение для задач искусственного интеллекта или работы с LLM-моделями, это может стать отличной альтернативой дорогостоящим решениям Nvidia.