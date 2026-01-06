На выставке CES 2026 компания MSI показала одну из самых радикальных видеокарт за последнее время — GeForce RTX 5090 Lightning Z. Этим анонсом производитель официально вернул к жизни серию Lightning Z после длительного перерыва, дав понять, что новинка рассчитана вовсе не на обычные игровые компьютеры.

RTX 5090 Lightning Z создавалась специально для экстремального разгона. MSI оснастила видеокарту массивным радиатором размером 394 × 120 × 56 мм, на котором установлен крупный дисплей. Экран может отображать системные показатели или пользовательскую графику, но одновременно подчёркивает, насколько далеко эта модель находится от массового сегмента.

Особого внимания заслуживает система питания. Видеокарта использует сразу два разъёма 12V-2×6 и в стандартном режиме способна потреблять до 1600 Вт. При активации отдельной версии BIOS лимит мощности увеличивается до впечатляющих 2500 Вт — этот режим предназначен исключительно для соревновательного бенчмаркинга. Оверклокеры уже смогли разогнать графический процессор примерно до 3,74 ГГц с использованием жидкого азота.

По базовым характеристикам модель соответствует флагманской RTX 5090, но с заметным запасом по возможностям. Видеокарта получила 21 760 CUDA-ядер, частоты в режиме производительности, приближающиеся к 2,8 ГГц, а также 32 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной. За стабильность отвечает усиленная 40-фазная подсистема питания, а среди видеовыходов присутствует современный DisplayPort 2.1b.

MSI планирует выпустить всего 1300 экземпляров RTX 5090 Lightning Z по всему миру. Ожидается, что продажи начнутся ближе к концу февраля 2026 года. Цена пока не объявлена, однако очевидно, что она будет значительно выше и без того высокой стоимости обычных моделей RTX 5090.





Эта видеокарта явно не рассчитана на повседневное использование. Сочетание экстремального энергопотребления и ограниченного тиража делает RTX 5090 Lightning Z демонстрационным продуктом — инструментом для энтузиастов, охотящихся за мировыми рекордами, а не за практичной производительностью.