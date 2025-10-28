AMD представил две новые линейки мобильных процессоров: Ryzen 10 и Ryzen 100. Однако, по сути, их спецификации являются переименованием ранее выпущенных и уже доступных на рынке процессоров.

Линейка Ryzen 100, по сути, представляет собой те же чипы Ryzen 6000U с ядрами Zen 3+, но с другим названием. Топовым решением является восьмиядерный Ryzen 7 170 (с частотой до 4,75 ГГц и iGPU Radeon 680M), который эквивалентен Ryzen 7 6800U, выпущенному в 2022 году. В эту серию также включены более бюджетные модели: Ryzen 7 160, Ryzen 5 150, Ryzen 5 130 и Ryzen 3 110.

Линейка Ryzen 10 включает всего два CPU на базе архитектуры Zen 2: это четырехъядерные Ryzen 3 30 и Ryzen 3 40, интегрированные с графикой Radeon 610M. Их предшественниками являются Ryzen 3 7320U и Ryzen 5 7520U соответственно.

Пока неизвестно, какие ноутбуки первыми будут оснащены этими «новыми старыми» процессорами.