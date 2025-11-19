Теперь официально: после месяцев утечек и тизеров Qualcomm подтвердила дату презентации нового чипсета Snapdragon 8 Gen 5.

В публикации на Weibo компания сообщила, что представит новинку в Китае 26 ноября. Snapdragon 8 Gen 5 займёт место чуть ниже топового Snapdragon 8 Elite Gen 5, предлагая флагманскую производительность, но без максимальных возможностей старшей модели.

Ещё в сентябре Qualcomm раскрыла основные технические параметры: чип создан по 3-нм техпроцессу и оснащён фирменными ядрами Oryon. Главное ядро работает на частоте 3,8 ГГц, а производительные ядра — на 3,32 ГГц.

Ранее утечки раскрыли и характеристики графики. Snapdragon 8 Gen 5 получит GPU Adreno 840, основанный на том же IP, что и графика Elite-версии, но с небольшим снижением производительности — до 1,2 ГГц.

В тестах производительности новый чип набирает более 3,3 млн баллов в AnTuTu, около 3000 баллов в одноядерном и 10 000 в многоядерном тесте Geekbench 6, а также показывает примерно 100 кадров в секунду в бенчмарке Aztec 1440p.





По процессорной мощности Snapdragon 8 Gen 5 сравним с прошлогодним Snapdragon 8 Elite. Графическая часть слегка уступает, но всё равно обеспечивает уровень флагманских устройств.

Первым смартфоном на базе нового чипа станет OnePlus Ace 6T, который выйдет уже в ноябре. Вскоре после этого Vivo подтвердит выпуск Vivo S50 Pro Mini на Snapdragon 8 Gen 5 в декабре.

Также ожидается, что Honor представит смартфон GT 2 с этим процессором в декабре или январе.