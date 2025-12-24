Компания iQOO готовится к выпуску нового смартфона серии Z в Китае. Сегодня бренд опубликовал первый тизер iQOO Z11 Turbo, показав его дизайн, а инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики устройства.

Судя по официальному тизеру, iQOO Z11 Turbo будет представлен в синем цвете. Пока это единственное изображение смартфона, опубликованное компанией, при этом устройство может выйти уже в начале января 2026 года. Технические подробности от самой iQOO пока не раскрыты.

По информации Digital Chat Station, смартфон получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. В основе устройства будет лежать флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5, а также аккумулятор ёмкостью более 7600 мА·ч. Инсайдер утверждает, что Z11 Turbo станет смартфоном с самой крупной батареей среди устройств аналогичного форм-фактора. По другим данным, основная камера может быть представлена 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP5.

Что касается дизайна, сообщается, что смартфон получит экран с крупными скруглёнными углами, металлическую рамку и стеклянную заднюю панель, напоминая по конструкции iPhone. Для защиты от внешних воздействий устройству приписывают сертификацию IP68/69, обеспечивающую защиту от пыли и воды. Остальные характеристики пока остаются неизвестными, как и информация о возможном выходе модели за пределами Китая.