Игровой монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 появился на глобальном сайте компании спустя несколько недель после дебюта в Китае под названием Redmi Gaming Monitor G34WQ 2026. Дата начала продаж пока не объявлена, но список характеристик полностью подтверждён.

Монитор оснащён изогнутой 34-дюймовой WQHD-панелью с разрешением 3440 × 1440 и соотношением сторон 21:9. Радиус кривизны 1500R обеспечивает более естественное восприятие изображения и равномерную дистанцию до всех участков экрана. По данным Xiaomi, такой ультраширокий формат даёт примерно на 30% больше рабочей области, чем стандартные 16:9 дисплеи.

Для игр модель предлагает частоту обновления 180 Гц и время отклика 1 мс GTG, что помогает уменьшить смаз и шлейфы в динамичных сценах. FreeSync Premium синхронизирует обновление экрана с видеокартой, снижая разрывы и подёргивания кадра.

Монитор соответствует стандарту HDR400 и достигает пиковой яркости 400 нит. Контрастность заявлена на уровне 3500:1, а охват цветовых пространств — 95% DCI-P3, 100% sRGB, с 10-битной глубиной цвета. Точность цвета, согласно Xiaomi, достигает Delta E < 2.

Панель сертифицирована TÜV Rheinland за сниженное излучение синего света и использует DC-димминг для уменьшения мерцания при длительной работе. Подставка поддерживает регулировку по высоте, наклону и повороту, а также предусмотрено крепление VESA 100 × 100 мм. Масса монитора со стойкой — 6,5 кг.





Набор портов включает два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, аудиоразъём и разъём питания DC IN. Потребляемая мощность — 65 Вт при входном питании 24V 2.71A. Углы обзора составляют 178 градусов по горизонтали и вертикали. Размеры монитора с подставкой — 811,3 × 277,3 × 521,5 мм. Поддерживается отображение 1,07 млрд цветов.