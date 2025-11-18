Свежая утечка подтверждает, что Samsung Galaxy S26 Ultra снова получит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2 — тот же, что установлен в Galaxy S25 Ultra. Однако источник под ником UniverseIce сообщил важную деталь: в новой модели главный модуль будет иметь более светосильную диафрагму — f/1.4 вместо f/1.7 у предшественника.

Это означает, что камера Galaxy S26 Ultra сможет захватывать больше света, что напрямую улучшит качество ночных снимков и съёмку в условиях слабого освещения.

Сенсор поддерживает пиксель-биннинг и может выдавать фото в разрешениях 12,5 МП, 50 МП и 200 МП.

По ранним данным, основной модуль в Galaxy S26 Ultra будет дополнен:

50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой (Samsung JN3);

50-мегапиксельной перископной камерой с оптическим зумом (IMX854);

12-мегапиксельным телеобъективом (Samsung S5K3LD).

Фронтальная камера — 12 МП (Sony IMX874), предназначенная для селфи и видеозвонков.



