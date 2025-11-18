Код в предварительных сборках Android показывает, что Google тестирует системные инструменты для настройки игровых контроллеров. В Android 17 может появиться встроенное переназначение кнопок и поддержка физических кнопок в играх без официальной поддержки геймпадов.

Отчёт Android Authority отмечает, что в свежих тестовых версиях Android обнаружены механизмы для нативной перенастройки геймпадов по Bluetooth и USB-C. Пользователь сможет изменить назначение любой кнопки — от триггеров до дополнительных клавиш. Сейчас такая гибкость доступна только через стороннее ПО или утилиты производителей устройств. Встроенная функция приблизит Android к уровню консолей и ПК.

Переназначение физических кнопок и поддержка игр без геймпадов

В коде также есть следы инструмента, который позволяет сопоставлять аппаратные кнопки с виртуальными элементами управления на экране. Это даст возможность использовать геймпад в играх, где официальная поддержка отсутствует, превращая касания в назначаемые действия. Для старых проектов или игр без обновлений такая возможность станет заметным улучшением удобства.

Игровые возможности Android давно уступают возможностям современных устройств. Смартфоны OnePlus 15, iQOO 15 и RedMagic 11 Pro рассчитаны на максимальную нагрузку на Snapdragon 8 Elite Gen 5, и новые настройки могут приблизить реальный игровой опыт к достижениям аппаратных тестов.

Не все функции попадут в релиз Android 17

Google регулярно проверяет функции, которые затем могут не войти в финальную версию Android. Однако детализация текущих изменений показывает, что компания серьёзно относится к обновлению управления контроллерами.





Если тестируемые инструменты сохранятся до релиза, Android 17 станет обновлением, которое принесёт мобильным игрокам давно ожидаемую вещь — стабильную и универсальную поддержку геймпадов, работающую во всём экосистемном окружении. На фоне растущего интереса к эмуляции ПК на Android изменения могут заметно повлиять на сценарии использования смартфонов для игр.