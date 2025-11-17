Xiaomi официально представила саундбар Soundbar Pro 2.0- новое бюджетное аудиоустройство стоимостью менее 100 евро. Компания позиционирует новинку как доступное решение для улучшения звучания телевизора и удобного подключения по беспроводным каналам.

Soundbar Pro 2.0 является более доступной версией недавно выпущенной модели Soundbar Pro 2.1. Несмотря на низкую цену, устройство совместимо с широким количеством телевизоров, благодаря поддержке HDMI (ARC), Bluetooth и NFC, который позволяет быстро подключать смартфон.

Внутри саундбара установлены два твитера и два среднечастотных динамика общей мощностью 84 Вт. Частотный диапазон составляет от 50 Гц до 20 кГц, а настройки звука выполнены с использованием Dolby Audio. Пользователям доступно шесть звуковых режимов, оптимизированных для фильмов, игр, музыки и других сценариев. Габариты Soundbar Pro 2.0 ch — 840 × 87 × 60 мм. Выпускается устройство только в чёрном цвете.

На данный момент новинка вышла в Испании по цене 99,99 евро. Пока нет информации о расширении продаж в другие страны. Учитывая, что старшая версия Soundbar Pro 2.1 уже продаётся, например, в Германии, более доступный вариант, вероятно, появится и на других рынках.