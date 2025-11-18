Huawei объявила о скором выпуске своего нового складного смартфона Mate X7. Презентация состоится 25 ноября в Китае — одновременно с дебютом флагманской серии Mate 80.

Компания уже раскрыла дизайн и доступные цвета новинки. Mate X7 будет предлагаться в белом, бордовом и фиолетовом вариантах. На задней панели расположена тройная камера, причём модуль получил обновлённую форму, отличающуюся от предыдущего поколения. Судя по изображениям, устройство стало тоньше, по сравнению с Mate X6.

На официальной странице Huawei в Weibo также опубликованы два ролика, демонстрирующие прочность смартфона. Mate X7 оснащён стеклом Kunlun второго поколения на внешнем экране и соответствует уровню защиты IP58 + IP59 от воды и пыли.

Инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми характеристиками устройства. Новинка будет работать на процессоре Kirin 9030, получит до 20 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Основная камера, по данным утечки, будет соответствовать уровню Mate 80 Pro и включать 50-мегапиксельный перископ с переменной диафрагмой. Также сообщается о боковом сканере отпечатков пальцев.

Huawei Mate X7 официально дебютирует в Китае 25 ноября, и по мере приближения презентации компания обещает раскрыть больше подробностей.



