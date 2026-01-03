В прошлом месяце в сети появился будущий складной смартфон Motorola Razr с логотипом чемпионата мира по футболу FIFA 2026 на задней панели, а теперь компания официально начала тизерить этот релиз.
Совместный брендинг хорошо заметен в коротком видеоролике, опубликованном Motorola. Заодно компания подтвердила дату презентации устройства — официальный анонс состоится 6 января.
Эта дата может показаться знакомой, поскольку именно 6 января Motorola также планирует глобальный анонс смартфона Signature, ранее известного как Edge 70 Ultra. Судя по всему, компанию ждёт насыщенное мероприятие с несколькими важными новинками.
Пока неясно, чем именно версия Razr, посвящённая чемпионату мира по футболу 2026 года, будет отличаться от уже доступного Razr 60, на базе которого, судя по всему, и создано это устройство. Вероятно, изменения ограничатся дизайном и специальным оформлением.
Все подробности станут известны уже через несколько дней — во время официальной презентации.