В прошлом месяце в сети появился будущий складной смартфон Motorola Razr с логотипом чемпионата мира по футболу FIFA 2026 на задней панели, а теперь компания официально начала тизерить этот релиз.

Совместный брендинг хорошо заметен в коротком видеоролике, опубликованном Motorola. Заодно компания подтвердила дату презентации устройства — официальный анонс состоится 6 января.

Inspired by the field and fueled by passion💚⚽ Stay tuned to see our icon get a game day makeover #razr #MakeItIconic pic.twitter.com/qQtoeoZmef — motorolaus (@MotorolaUS) January 2, 2026

Эта дата может показаться знакомой, поскольку именно 6 января Motorola также планирует глобальный анонс смартфона Signature, ранее известного как Edge 70 Ultra. Судя по всему, компанию ждёт насыщенное мероприятие с несколькими важными новинками.

Пока неясно, чем именно версия Razr, посвящённая чемпионату мира по футболу 2026 года, будет отличаться от уже доступного Razr 60, на базе которого, судя по всему, и создано это устройство. Вероятно, изменения ограничатся дизайном и специальным оформлением.

Все подробности станут известны уже через несколько дней — во время официальной презентации.



