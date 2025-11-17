Функция Now Brief получила поддержку Nano Banana и научилась автоматически создавать AI-версии снимков

Samsung обновила приложение Personal Data Intelligence на устройствах с поддержкой Now Brief и включила в сервис работу с Nano Banana — компактным, но мощным инструментом редактирования изображений из набора Google Gemini. Nano Banana меняет фон, настроение или полностью перерабатывает сцену по заданию пользователя; теперь эти возможности встроены в ежедневные подборки Galaxy AI.

Как работает Nano Banana в Now Brief

После обновления в Galaxy Store в разделе настроек Now Brief появляется новый переключатель Nano Banana image creation. Если он включен, система каждый вечер выбирает случайное фото из галереи — селфи, портрет или снимок питомца — и добавляет к нему набор готовых подсказок. Нажатие на любую из них открывает приложение Gemini, которое загружает выбранный снимок на серверы Google и запускает преобразование. Готовое изображение можно сохранить, скопировать или сразу отправить.

Интерфейс Now Brief предлагает несколько карточек с подсказками, а подбор снимка происходит автоматически, одновременно с формированием ежедневного дайджеста Memories. Качество результата зависит от работы генератора: иногда Nano Banana создаёт эффектные изображения, иногда — менее удачные, но сама интеграция предназначена для лёгких вечерних экспериментов.

Возможности для ручного редактирования

Пользователь может работать с изображениями напрямую в приложении Gemini. Достаточно открыть его через долгий нажим на кнопку питания или значок на экране, нажать «+», выбрать фото и описать желаемое преобразование в текстовом поле. Приложение выполнит задачу без участия Now Brief.





Функции генерации изображений доступны и в Drawing Assist внутри Galaxy AI. Режим позволяет превратить набросок в аккуратную иллюстрацию или создать изображение по текстовому описанию. Доступ к Drawing Assist открывается через Edge-панель.