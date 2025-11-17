Поскольку дата выхода серии Samsung Galaxy S26 близка (предполагается, что анонс состоится в первые три месяца 2026 года) в сети появилась новая утечка, проливающая свет на вес и толщину трёх ожидаемых моделей. Эти данные предоставлены известным инсайдером @UniverseIce и касаются стандартных версий Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. О преемнике модели Galaxy S25 Edge ничего не сообщается, и вполне возможно, что он так и не появится.

По информации утечки, базовая модель Galaxy S26 будет весить около 164 граммов и иметь толщину 6,9 мм, что делает её немного легче и тоньше, чем iPhone 17. В то же время сравнительно с Galaxy S25, который весит 162 грамма и имеет толщину 7,2 мм, S26 выглядит чуть более габаритным. Следующая в линейке Galaxy S26 Plus весит примерно 191 грамм и обладает толщиной 7,3 мм. По предварительным данным, эта модель будет легче и тоньше iPhone 17 Pro, поскольку сравнимый по характеристикам iPhone, скорее всего, будет чуть более тяжелым и толстым.

Что касается топовой модели, Galaxy S26 Ultra, то её предполагаемый вес составляет 214 граммов, а толщина — около 7,9 мм. В следующем году этот смартфон станет чуть легче и тоньше iPhone 17 Pro Max. Аналогичная модель Galaxy S25 Ultra весит около 218 граммов и имеет толщину 8,2 мм, что практически совпадает со старшей моделью предыдущего поколения.

В целом, разницы между моделями 2025 и 2026 годов, равно как и между аналогами от Apple, сейчас заметно немного. Похоже, современные потребители не проявляют особого спроса на сверхтонкие смартфоны. В связи с этим ходят слухи, что Samsung отменила серию Galaxy S26 Edge, а также планируемую серию iPhone Air, поскольку она, по слухам, не пользовалась ожидаемым интересом.