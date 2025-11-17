Согласно новому отчёту Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовится выпустить iPhone Air 2 весной 2027 года. Устройство продолжит реализацию проекта компании по созданию ультратонких смартфонов, и по ожиданиям будет оснащено первым 2-нанометровым чипом Apple, что должно повысить время автономной работы и общую эффективность.

Ранее на этой неделе появились противоречивые сообщения о статусе iPhone Air 2: изначально в информационном бюллетене утверждалось, что Apple отложила выпуск телефона на неопределённый срок из-за низких продаж модели первого поколения. Однако позже в другом отчёте было уточнено, что запуск отложен всего на шесть месяцев – с осени 2026 года на весну 2027 года.

В последнем отчёте Гурман подтверждает задержку, но подчёркивает, что Apple никогда не планировала, чтобы линейка iPhone Air следовала обычному ежегодному циклу обновлений. Компания решила не называть текущую модель «iPhone 17 Air», чтобы отличать её от Pro и стандартных версий.

Ожидается, что iPhone Air 2 не получит значительных визуальных обновлений. Apple сосредоточится на постепенных улучшениях, главным образом – на увеличении времени автономной работы за счёт более эффективного 2-нм чипа. Также рассматривается возможность добавления второй основной камеры для сверхширокоугольных съёмок.

Изначально Apple предполагала, что линейка Air займёт около 6–8% продаж новых iPhone, что сопоставимо с показателями iPhone 16 Plus. Смартфону уделяли большое внимание на сентябрьской презентации, но с тех пор маркетинговая активность снизилась. Как и iPhone mini, Air ориентирован на узкий сегмент, но не смог превратить этот интерес в существенные продажи. Даже при цене на 100 долларов ниже, чем у iPhone 17 Pro, он уступает по ёмкости аккумулятора, теплоотдаче и возможностям камеры.





Apple использует линейку iPhone Air для тестирования компонентов и конструктивных решений, которые могут быть применены в будущем складном iPhone. Air по структуре и материалам схож с текущим прототипом складного устройства от Apple и служит испытательным полигоном для цепочки поставок и инженерных решений.