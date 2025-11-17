Oppo выпустила специальную модель смартфона Reno 14F — Dark Side Limited Edition, созданную в партнёрстве с Lucasfilm. Версия вдохновлена вселенной Star Wars и получила уникальный дизайн, эксклюзивные элементы оформления и тематические аксессуары.

Задняя панель смартфона выполнена в виде переливающегося объёмного рельефа шлема Дарта Вейдера, дополненного красным подсвечивающимся эффектом, который подчёркивает глубину изображения. Логотипы Star Wars и Oppo выполнены в контрастных отделках, что усиливает коллекционную привлекательность устройства.

Смартфон поставляется в специальной коробке, оформленной в стиле «Звезды Смерти II». На упаковке нанесена уникальная нумерация, а также золотые декоративные элементы, отсылающие к культовым сценам сражений. В комплект входят тематические аксессуары: зарядное устройство в форме шлема Вейдера, съёмный ключ-брелок для SIM-карты и подставка для телефона в виде «Звезды Смерти II». Внутри — эксклюзивные обои и анимации, вдохновлённые ключевыми эпизодами саги.

По техническим характеристикам Reno 14F Dark Side Limited Edition полностью повторяет обычный Reno 14F. Он оснащён AMOLED-дисплеем 6,57 дюйма с частотой 120 Гц, откликом 240 Гц и яркостью до 1400 нит. За производительность отвечает чип Snapdragon 6 Gen 1, дополненный 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера включает 50-мегапиксельный главный модуль, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный и 2-мегапиксельный макрообъектив. Фронтальная камера — 32 Мп. Смартфон получил аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и защиту корпуса по стандартам IP68/69. Цена модели пока не раскрыта.



