Samsung завершает распространение обновления One UI 8.0 для поддерживаемых смартфонов и планшетов. Очередным устройством, получившим свежую версию фирменной оболочки, стал планшет Galaxy Tab A11. Это первое крупное обновление для модели, которая была представлена всего два месяца назад.

Galaxy Tab A11 начал получать One UI 8.0 на базе Android 16 в Южной Корее. Обновление выходит под номером X133DXU1BYK3 для версии с Wi-Fi и X135NKOU1BYK3 для модели с Wi-Fi и поддержкой мобильной связи. В прошивку также входит октябрьский патч безопасности 2025 года. Чтобы проверить доступность обновления, нужно открыть «Настройки», выбрать «Обновление ПО» и нажать «Загрузить и установить», после чего подтвердить установку.

При запуске Galaxy Tab A11 оснащался One UI 7.0, а Samsung обещала выпустить для него семь крупных обновлений Android. One UI 8.0 — первое из них.

Обновление приносит на планшет виджет Brief (2×2) с выбором альбомной или портретной ориентации, динамические обои и новые градиентные варианты оформления. Панель Now Bar получила отслеживание акций, а Quick Share теперь открывается на весь экран и разделён на вкладки «Отправить» и «Получить».

В Samsung Notes появилась поддержка «липких» заметок. Приложение «Мои файлы» показывает путь к файлу и облегчает поиск скачанных документов. В Samsung Internet обновилось меню.





Многозадачность в режиме разделённого экрана улучшена — теперь можно использовать соотношение 90:10. Режим DeX получил крупное обновление, основанное на настольном режиме Android 16. Secure Folder стал безопаснее благодаря внедрению технологии Private Space из Android 15.

Также улучшено пакетное управление будильниками, событиями календаря и напоминаниями. Улучшена работа аудиотрансляций на базе Bluetooth LE Auracast. Пользователи могут выбирать, показывать или скрывать содержимое уведомлений на экране блокировки. Приложение «Погода» получило улучшенную графику.