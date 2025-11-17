Sennheiser представила новые беруши SoundProtex Plus, созданные для защиты слуха в условиях повышенного шума — на концертах, фестивалях, в путешествиях и других громких местах. Производитель подчёркивает, что устройство снижает громкость, сохраняя при этом качество и детализацию звука.

Стоимость SoundProtex Plus примерно 34 доллара. В комплект входят три типа акустических фильтров с разной степенью ослабления звука (низкая, средняя и высокая), полный блокирующий фильтр, три размера амбушюр (S, M, L) и фирменный чехол.

По словам Sennheiser, используются запатентованные мембранные фильтры, которые обеспечивают ровную характеристику ослабления и сохраняют чистоту звука без глушения или искажений.

Фильтры рассчитаны на разные уровни шума:

• High — SNR 20 дБ, подойдёт для громких концертов и мотоспорта

• Medium — SNR 17 дБ, оптимален для поездок и рабочих пространств

• Low — SNR 10 дБ, рассчитан на более спокойные места

• Full Block полностью блокирует звук и подходит для сна, отдыха или плавания

Насадки сделаны из мягкого медицинского TPE. Материал безопасен для кожи, не содержит пластификаторов, подходит для длительного использования и предотвращает ощущение заложенности благодаря вентилируемой конструкции. Вес берушей составляет от 1,1 до 1,6 грамма в зависимости от размера.

SoundProtex Plus можно мыть и очищать после использования. Поставляемый компактный чехол помогает удобно хранить беруши и брать их с собой на мероприятия, в поездки или на каждый день.



