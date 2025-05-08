Компания Sennheiser анонсировала выпуск беспроводных наушников-вкладышей под названием Accentum Open, особенностью которых является отсутствие привычных силиконовых амбушюр. Новинка, доступная в двух цветовых решениях, обладает защитой от влаги, поддерживает функцию ускоренной подзарядки и оснащена системой шумоподавления, предназначенной для улучшения качества телефонных разговоров.

За воспроизведение звука в наушниках отвечают 11-миллиметровые излучатели. Активное шумоподавление (ANC) в данной модели отсутствует, однако направленные микрофоны эффективно устраняют внешние шумы во время разговоров, делая голос пользователя более разборчивым для его собеседника. Для беспроводного подключения к устройствам используется технология Bluetooth 5.3, обеспечивающая возможность одновременного соединения с двумя источниками звука.

Согласно информации от производителя, время работы наушников Accentum Open без подзарядки составляет до 6,5 часов, а при использовании зарядного кейса этот показатель увеличивается до 28 часов. Функция быстрой зарядки позволяет получить до 1,5 часов прослушивания музыки всего за 10 минут подзарядки.

Sennheiser Accentum Open в бежевом и черном цветах уже доступны для приобретения по рекомендованной розничной цене 89 евро (8 200 руб.).