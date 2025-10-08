Sennheiser анонсировала свои новые беспроводные наушники HDB 630, которые сочетают высококлассное качество звука, продуманную эргономику и впечатляющее время работы от батареи.

Дизайн модели вдохновлён серией Momentum 4 и дополнен мягкими амбушюрами из японской протеиновой кожи. В основе наушников — крупные 42-мм аудиодрайверы, обеспечивающие фирменное звучание Sennheiser. Подключение возможно через 3,5-мм аудиоразъём, кабель USB Type-C или по Bluetooth 5.2. Для смартфонов компания предлагает отдельный USB-передатчик BDT 700 с поддержкой кодека aptX Adaptive.

HDB 630 поддерживают передачу 24-битного звука (96 кГц при 420 кбит/с) и обеспечивают минимальную задержку — всего 80 мс. Среди функций также есть адаптивное активное шумоподавление (ANC) и режим прозрачности, позволяющий слышать окружающие звуки без снятия наушников.

На одном заряде устройство работает до 60 часов, а быстрая зарядка обеспечивает 7 часов воспроизведения всего за 10 минут.

Предзаказ на Sennheiser HDB 630 уже открыт по цене 499,95 долларов. Официальный старт продаж намечен на 21 октября 2025 года.



