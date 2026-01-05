Компания EarFun анонсировала новые полноразмерные наушники Wave Pro X, ориентированные на пользователей, которым важны высокое качество звука, низкая задержка и эффективное шумоподавление.

EarFun Wave Pro X получили двойную акустическую систему в каждой чашке: 10-мм драйвер с диафрагмой из LCP (Liquid Crystal Polymer) и 40-мм драйвер с DLC-покрытием (Diamond-Like Carbon). Такая комбинация призвана обеспечить более детализированное звучание с глубокими басами и чистыми высокими частотами.

Наушники поддерживают воспроизведение музыки без потерь качества через кодек aptX Lossless, а также Hi-Res Audio по LDAC от Sony. Для игр и видео предусмотрен режим низкой задержки на базе LE Audio. Кроме того, Wave Pro X можно использовать и в проводном режиме — через USB-подключение к источнику звука.

Модель оснащена гибридной системой активного шумоподавления с восемью микрофонами и ИИ-алгоритмами. Она снижает фоновый шум как при прослушивании музыки, так и во время звонков, причём ANC работает даже при проводном подключении.

За беспроводные функции отвечает чип Qualcomm QCC3095 с поддержкой Bluetooth 6.0. Он обеспечивает мультипоинт-подключения, Google Fast Pair, Auracast для совместного прослушивания музыки, а также стабильную работу при низкой задержке.





Автономность — ещё одно сильное место Wave Pro X. По заявлению EarFun, наушники работают до 60 часов с включённым шумоподавлением и полностью заряжаются примерно за два часа. Вес устройства составляет 256 граммов.

EarFun Wave Pro X поступят в продажу в июне 2026 года по цене $129,99, что делает их конкурентоспособным вариантом в сегменте полноразмерных наушников с поддержкой lossless-аудио и продвинутых беспроводных технологий.