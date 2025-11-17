YouTube Premium остаётся одной из самых выгодных подписок на развлечения, в том числе потому, что не требует оформления отдельного сервиса для прослушивания музыки. Но успех YouTube Music объясняется не только этим: многие пользователи ценят его за качественные рекомендации и полезные функции. Теперь у них появился ещё один повод для радости.

YouTube Music начала постепенно внедрять новую функцию, которая должна экономить время при поиске любимых песен внутри плейлистов. Однако пока нововведение доступно лишь небольшой части пользователей.

По данным пользователя Reddit под ником u/xerus9915, Google добавила в меню плейлиста новый пункт под названием Find in playlist. Он появляется в дополнительном меню, которое открывается при нажатии на три точки на странице плейлиста, и расположен сразу под опцией Shuffle play. Благодаря этой функции больше не нужно листать длинные списки треков, чтобы найти нужную песню — достаточно ввести её название и сразу запустить воспроизведение.

Но ожидать появления функции в приложении для Android пока не стоит. Комментарии в обсуждении указывают, что Google пока не начал распространять этот инструмент среди пользователей Android.

Первое обнаружение функции произошло в версии 8.45.3 для iOS, однако и владельцам iPhone пока рано радоваться. Судя по всему, Google проводит A/B-тестирование, поэтому большинство пользователей не увидит новую опцию даже при наличии нужной версии приложения. Подтверждают это и журналисты Android Authority, которые также не увидели Find in playlist на своих устройствах.





Есть и ограничение: искать можно только в обычных плейлистах. Радио-плейлисты из библиотеки не поддерживаются.

Тем не менее вероятность расширения функции высока. Google нередко внедряет новые возможности постепенно, по аналогии с тем, как Spotify сначала добавил опцию исключения треков из профиля предпочтений в плейлисты, а затем распространил её и на отдельные песни.