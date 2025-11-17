Casio незаметно обновила линейку компактных G-Shock, представив две модели с более лаконичным и индустриальным дизайном. Новинки — GM-S2110-1A1 и GM-S2110-1A7 — сохранили традиционную прочность серии, но получили металлический безель и выразительный циферблат, который вживую выглядит интереснее, чем на фото.

Обе модели оснащены восьмигранным безелем из нержавеющей стали, что сразу делает внешний вид более строгим и премиальным, по сравнению с версиями из обычного пластика. Однако главный акцент — циферблат. Casio использует тонкий узор в виде перекрёстной штриховки, который деликатно отражает свет и создаёт ощущение металлической поверхности, даже несмотря на то, что сам циферблат не металлический. Небольшая деталь, но она делает часы визуально дороже.

Различия между моделями в основном сводятся к цветам. GM-S2110-1A1 выполнена в «скрытном» стиле: чёрный циферблат и отрицательный дисплей с тёмным фоном. GM-S2110-1A7 предлагает серебристый циферблат и положительный дисплей, который должен быть немного удобнее для чтения. Обе версии комплектуются чёрными ремешками из резины, что снижает вес и повышает комфорт. Габариты составляют 45,9 × 40,5 × 11,0 мм, вес — всего 56 г, что делает модели одними из наиболее удобных G-Shock с металлическими элементами — достаточно компактными для небольших запястий, но при этом узнаваемо G-Shock.

По функциональности здесь всё стандартно: мировое время для 31 зоны, секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта, пять будильников и фирменная ударопрочная конструкция. Есть и функция сдвига стрелок, чтобы освободить экран, когда нужно посмотреть цифровые данные — полезная мелочь, о которой вспоминаешь только когда она действительно пригодится.

Цена и доступность:





В Японии обе модели стоят ¥29 150 (примерно 188 долларов). Часы также появились на международном сайте Casio, что обычно указывает на скорый глобальный релиз.

Если вы ждали компактный G-Shock с металлическим безелем и более интересным оформлением циферблата, чем обычно, эти модели могут оказаться удачным выбором. Простые, стильные и достаточно свежие, чтобы выделяться, не пытаясь делать это слишком явно.