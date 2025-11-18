OnePlus начала тизерную кампанию сразу двух новых устройств на своём сайте. Речь идёт о смартфоне OnePlus 15R и пока безымянных «новых» умных часах компании.

Судя по изображению и опыту прошлых лет, OnePlus 15R, скорее всего, окажется переименованной версией OnePlus Ace 6, который вышел в Китае месяц назад. По сравнению с прошлогодним OnePlus 13R, Ace 6 получил немного увеличенный дисплей, новый чип Snapdragon 8 Elite и огромный аккумулятор на 7800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Однако при этом устройство лишилось телеобъектива, сохранив остальные камеры, знакомые по модели 13R.

Если компания снова пойдёт по прежнему пути, OnePlus 15R станет Ace 6 с минимальными внешними изменениями. Теоретически OnePlus могла бы обновить камеры, но на данный момент этому нет подтверждений. В любом случае, в этом году пользователи получат только две задние камеры — несмотря на то, что 13R наконец обзавёлся отдельным телеобъективом. Похоже, OnePlus по-прежнему снижает фотовозможности своих моделей серии 15 относительно предыдущего поколения.

Параллельно на европейском сайте OnePlus появилась страница с тизером новых умных часов. Там показан лишь силуэт устройства — без характеристик, изображений и даже официального названия. Пока продукт обозначен просто как «New Watch». Ожидается, что часы представят одновременно с OnePlus 15R, и затем они появятся в продаже.

Обе новинки должны быть официально анонсированы в ближайшее время.



