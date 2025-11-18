Realme начала продвигать новый смартфон серии P в Индии, опубликовав тизер с крупной буквой «X». Деталей о модели нет. Параллельно в базе Geekbench обнаружен аппарат Realme под номером RMX5108, что раскрыло характеристики чипсета и объём памяти.

В Geekbench замечен Realme RMX5108

В списке Geekbench появился смартфон Realme RMX5108. В базе нет прямого указания модели процессора, но в описании значатся четыре ядра с частотой 2,60 ГГц, ещё четыре — с частотой 2,00 ГГц, а также графика Mali-G615 MC2. Эти параметры указывают на возможное использование MediaTek Dimensity 7400.

В записи отмечено, что устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15. Коммерческое название модели пока неизвестно.

Realme готовит новый смартфон серии P

Линейка Realme P4 включает два устройства — P4 и P4 Pro, представленные в августе по цене 14 999 и 19 999 рупий. Ожидается, что новая модель серии P будет расположена ниже P4.

Релиз запланирован на конец месяца, продажи в Индии будут проходить через Flipkart.





Связан ли RMX5108 с предстоящей моделью P-серии, пока не ясно. Подтверждающей информации нет, поэтому определить, речь идёт о том же устройстве или о разных моделях, невозможно.