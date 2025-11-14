AirDrop от Apple давно считается удобным и быстрым способом обмена файлами между устройствами компании. У Android есть Quick Share, но именно дополнительные возможности на основе протокола ближнего обмена — такие как NameDrop, совместное воспроизведение контента при сближении устройств, обмен паролями и другие функции — выделяют AirDrop на фоне конкурентов.

AirDrop появился ещё в 2011 году, а в 2023-м в iOS 17 получил новое расширение — NameDrop. Эта функция позволяет пользователям обмениваться контактами, просто поднеся два iPhone или Apple Watch друг к другу. Такой способ особенно удобен на рабочих встречах и мероприятиях, где продиктовать номер иногда бывает неудобно.

В Android пока нет аналога NameDrop, но ситуация может измениться. Как сообщает Android Authority, специалисты обнаружили в тестовой версии Google Play Services (v25.44.32 beta) упоминание новой функции под названием Gesture Exchange.

Строки в коде, включая «gestureexchange_ndef_aid_description» и «gestureexchange_ndef_service_description», указывают на использование формата NFC Data Exchange Format (NDEF). Это намекает, что Gesture Exchange может стать системой обмена контактами при физическом сближении устройств, подобно NameDrop. В коде также нашли новый компонент «ContactExchangeActivity», что дополнительно подтверждает работу над функцией.

В следующей версии Google Play Services (v25.46.31) исследователям удалось активировать Contact Exchange Activity и увидеть предварительный интерфейс. Судя по скриншотам, отправитель сможет выбирать, какую информацию передать: фото профиля или Calling Card, номер телефона и электронную почту. Получатель же увидит данные отправителя и получит возможность их сохранить.





Если Gesture Exchange официально появится в Android, это станет второй заметной функцией, вдохновлённой решениями Apple — вслед за Calling Cards. Пока неизвестно, когда именно Google представит аналог NameDrop, но утечки указывают на то, что компания активно работает над этим.