Google опубликовала декабрьские примечания к обновлению Google System, в которых перечислены изменения в сервисах Google Play, магазине Play Store и системных обновлениях Play. Эти компоненты затрагивают устройства на Android, планшеты, Wear OS, Google/Android TV, Android Auto и ПК. Часть нововведений предназначена для пользователей, другая — для разработчиков.
В категорию «Google System» входят следующие приложения и службы: Adaptive Connectivity Services, Android System Intelligence, Android System Key Verifier, Android System SafetyCore, Android System WebView, Android TV Core Services, Device Health Services, Google Partner Setup, Google Play Protect Service, Google Play services, Google Play Services for AR, Google Play Store, системные обновления Play, Private Compute Services, Quick Share Extension, Settings Services, SIM Manager и System parental controls. Проверить версию каждого компонента можно в настройках устройства через раздел «Все приложения» или соответствующие пункты системной информации.
Обновления приходят через меню Settings: на Pixel нужно открыть верхний пункт с именем пользователя — «Google services», перейти на вкладку «All services», затем в «Privacy & security» и «System services».
Появление функции в списке изменений не означает её немедленный запуск: некоторые возможности внедряются постепенно и становятся доступными спустя месяцы.
Декабрьское обновление получилось небольшим, однако два ранее упомянутых улучшения получили более широкое распространение: переработанный сканер QR-кодов возвращается на устройства, а новый сканер документов Android с оформлением в стиле M3 Expressive стал доступен большему числу участников бета-тестирования.
Google Play services v25.47 от 1 декабря 2025 года
В версии 25.47 для телефонов обновлены системные сервисы управления, что должно повысить производительность и стабильность устройств.