Apple готовит функцию, которая позволит вызывать сторонний голосовой помощник через боковую кнопку iPhone. Возможность появится в iOS 26.2 и будет доступна только в Японии.

iOS 26.2 beta 3 содержит ссылки на систему, которая заменяет Siri при нажатии на боковую кнопку iPhone. В коде упоминается новое приложение SystemVoiceAssistant и строки, связанные с назначением сторонних ассистентов. Apple подтвердила функцию в обновлении Developer Blog и отметила, что она появится лишь у пользователей в Японии.

Поддержка сторонних ассистентов в iOS 26.2

В iOS 26.2 beta 3 обнаружены элементы, указывающие на подготовку Apple к смене ассистента по умолчанию. В системе появилось приложение SystemVoiceAssistant, которое отвечает за выбор программы, активируемой боковой кнопкой.

В коде указаны подсказки для настройки:

«Assign a voice-enabled app to the Side Button»,

«“%@” will be available when it finishes downloading»,

«“%@” is not available for use with the Side Button in your region».

Последняя строка подтверждает, что доступность будет зависеть от региона.





Ограниченная география и сроки релиза

Apple опубликовала обновление в Developer Blog 17 ноября. Компания сообщила, что функция назначения сторонних ассистентов будет доступна только в Японии.

iOS 26.2 выйдет в следующем месяце и станет последним крупным обновлением перед праздниками. В бетах уже заметны другие изменения: подготовка улучшений AirDrop и обновление Measure.

Ранее в iOS 26.2 также убрали одну из системных функций iPhone и Apple Watch, что привлекло внимание к тому, какие изменения Apple успеет включить в этот релиз.