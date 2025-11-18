Apple готовит функцию, которая позволит вызывать сторонний голосовой помощник через боковую кнопку iPhone. Возможность появится в iOS 26.2 и будет доступна только в Японии.
iOS 26.2 beta 3 содержит ссылки на систему, которая заменяет Siri при нажатии на боковую кнопку iPhone. В коде упоминается новое приложение SystemVoiceAssistant и строки, связанные с назначением сторонних ассистентов. Apple подтвердила функцию в обновлении Developer Blog и отметила, что она появится лишь у пользователей в Японии.
Поддержка сторонних ассистентов в iOS 26.2
В iOS 26.2 beta 3 обнаружены элементы, указывающие на подготовку Apple к смене ассистента по умолчанию. В системе появилось приложение SystemVoiceAssistant, которое отвечает за выбор программы, активируемой боковой кнопкой.
В коде указаны подсказки для настройки:
- «Assign a voice-enabled app to the Side Button»,
- «“%@” will be available when it finishes downloading»,
- «“%@” is not available for use with the Side Button in your region».
Последняя строка подтверждает, что доступность будет зависеть от региона.
Ограниченная география и сроки релиза
Apple опубликовала обновление в Developer Blog 17 ноября. Компания сообщила, что функция назначения сторонних ассистентов будет доступна только в Японии.
iOS 26.2 выйдет в следующем месяце и станет последним крупным обновлением перед праздниками. В бетах уже заметны другие изменения: подготовка улучшений AirDrop и обновление Measure.
Ранее в iOS 26.2 также убрали одну из системных функций iPhone и Apple Watch, что привлекло внимание к тому, какие изменения Apple успеет включить в этот релиз.