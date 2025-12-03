По данным нового отчёта International Data Corporation (IDC), в 2025 году на рынок будет поставлено 1,25 млрд смартфонов — это на 1,5% больше, чем в 2024 году. Обновлённый прогноз объясняется продолжающимся успехом Apple и высоким спросом на серию iPhone 17.

Согласно оценкам, Apple сможет отгрузить более 247 млн устройств линейки iPhone 17 в 2025 году. Рост будет обеспечен увеличением продаж в праздничный период, а также растущим спросом на развивающихся рынках и в Китае.

По данным IDC о ежемесячных продажах в Китае, высокий интерес к iPhone 17 позволил Apple занять первое место два месяца подряд — в октябре и ноябре. Лучше ожиданий показанный спрос также помог iOS обогнать Android и HarmonyOS по годовому росту.

Эти результаты привели к пересмотру прогноза для Apple на китайском рынке: ранее ожидалось снижение поставок на 1% в 2025 году, теперь прогнозируют рост на 3%. Подобная положительная динамика наблюдается и в США, и в Западной Европе.

Однако перспективы на 2026 год выглядят менее оптимистично. IDC ожидает падение поставок на 1% — в основном из-за роста цен на память, что поднимет среднюю стоимость смартфонов до 465 долларов. Кроме того, предполагаемое перенесение запуска базовой модели iPhone 18 с осени 2026 года на начало 2027-го негативно отразится на итоговом прогнозе и также приведёт к 1% снижению поставок.



