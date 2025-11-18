Google Play по традиции подвёл итоги года и объявил лауреатов премии Best of 2025 — лучших Android-приложений и игр уходящего года.

Несмотря на повальное увлечение индустрии искусственным интеллектом, победителем в категории «Лучшее приложение» стало Focus Friend от Хэнка Грина. Это «уютный геймифицированный таймер фокусировки», который сочетает функциональность инструмента для борьбы с отвлечениями и атмосферу тамагочи. Приложение помогает концентрироваться на задачах, превращая процесс в лёгкую игру.

Звание «Лучшей игры 2025 года» получила Pokémon TCG Pocket — мобильная адаптация популярной коллекционной карточной игры. Проект предлагает классический игровой процесс с акцентом на новые изящные дизайны карт и встроенные наборы бустеров.

Google также отдельно отметила приложения и игры для устройств разных форм-факторов. Лучшим многоплатформенным приложением стала Luminar — продвинутый фоторедактор с ИИ-функциями, рассчитанный на конкуренцию с Google Photos и Photoshop. В категории «Лучшая игра для нескольких устройств» победила Disney Speedstorm — аркадный карт-рейсер с персонажами и локациями Disney.

Ниже — остальные победители премии Best of 2025:





Лучшее развлечение: Edits

Лучшее для личного роста: Focus Friend by Hank Green

Лучший повседневный инструмент: Wiser — 15 Minute Audio Books

Лучший скрытый жемчуг: Pingo AI Language Learning

Лучшее для семей: ABCmouse 2: Kids Learning Game

Лучшее для смарт-часов: SleepisolBio: sleep, alarm

Лучшее для больших экранов: Goodnotes: Notes, docs, PDF

Лучшее для автомобилей: SoundCloud: The Music You Love

Лучшее для XR-гарнитур: Calm — Sleep, Meditate, Relax

Лучший мультиплеер: Dunk City Dynasty

Лучшее «быстрое» развлечение: Candy Crush Solitaire

Лучший инди-проект: Chants of Sennaar

Лучшая история: Disco Elysium

Лучшее продолжающееся развитие: Wuthering Waves

Лучшее на Play Pass: DREDGE

Лучшее на Google Play Games для ПК: Odin: Valhalla Rising

Итоги Google Play 2025 подтверждают — год выдался разнообразным: от спокойных приложений для продуктивности до крупных игровых релизов с мировыми франшизами.